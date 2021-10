Die Krux mit den E-Scootern in Wiener Neustadt

Thema im Verkehrsbeirat

Wie Wiener Neustadts Verkehrsstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) erklärt, wird im nächsten Verkehrsbeirat ein detaillierter Bericht über das Verleihsystem diskutiert. Derzeit sei das größte Problem, dass die E-Scooter an jedem x-beliebigen Platz in der Stadt wieder abgestellt werden können. „Leider werden sie oft sehr verkehrsbehindernd zurückgelassen“, sagt Dinhobl. Die Roller werden einfach unachtsam am Gehsteig liegen gelassen, auf der Straße abgestellt oder in den Fußgängerzonen an die Fassaden von Geschäftslokalen gelehnt. Dieses Thema will man unbedingt in den Griff bekommen.

Der Basispreis pro Fahrt mit einem der Leihroller beträgt einen Euro plus 0,15 Euro pro Minute. Für 30 Minuten zahlt man daher 5,50 Euro. Für Dauerkunden gibt es Sondertarife. Innerstädtisch in den Fußgängerzonen und Parks wird die Geschwindigkeit der Leihscooter via GPS automatisch auf 8 km/h gedrosselt. Dies sei für ein friedvolles Miteinander vor allem in den Fußgängerzonen ein wesentlicher Punkt. Dafür ist die Geschwindigkeit, mit der Fahrer mit privaten Rollern unterwegs sind, meistens viel höher. „Das sorgt leider für viel Konfliktpotenzial“, erklärt Dinhobl.