Die grüne Klimaanlage in der Stadt Baden

Aber auch in Bereichen, in denen man vor lauter Bäumen keine Probleme sieht, ist nicht alles grün. Im Kurpark etwa, wo man bereits vor Jahren verstärkt auf asphaltierte Wege verzichtet hat, werden weitere Versickerungsflächen geschaffen. Denn bei Starkregen kann der Boden das viele Wasser nicht mehr aufnehmen und es verschwindet ungenutzt im Kanal. Wo es Probleme macht. „Wir haben einen getrennten Regenwasserkanal, der aber bei derartigen Starkregenereignissen nicht mehr ausreichend ist“, sagt Madreiter. Deshalb wird bei Bauten jetzt auch eine Versickerung auf Eigengrund vorgeschrieben, was sogar bei großen Projekten wie dem AK-Neubau in der Wassergasse funktioniere.

Aber auch auf und an Gebäude will man grün bringen. Das Dach der Stadtgärtnerei-Garage wurde etwa in ein 170 Quadratmeter großes Natur-Refugium verwandelt. Die Stadt fördert derartige Maßnahmen und hat eine Kooperation mit „GrünStattGrau“, der Dachorganisation für Forschungseinrichtungen und Objektbegrüner in Österreich, geschlossen.