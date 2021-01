Die Stadt Baden als Selbstbedienungsladen

Als Stadtgartendirektor, profunder Rosenzüchter, Buchautor und Botschafter der Aktion „Natur im Garten“ genoss er jahrzehntelang höchstes Ansehen. Weniger rosig sind die Vorwürfe, die am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt gegen Gerhard W. (60) in einem Schöffenprozess vorgebracht wurden. Der hohe Beamte der Stadt Baden und Absolvent der Uni für Bodenkultur soll über mehr als 30 Jahre die Stadtgemeinde als eine Art Selbstbedienungsladen gesehen haben. Der Anwalt der Kommune, Manfred Sommerbauer, beziffert den vorläufigen Schaden für die öffentliche Hand mit 170.000 Euro. Im Verfahren wegen Amtsmissbrauches bekannte sich Gerhard W. großteils schuldig, das finanzielle Ausmaß sieht er jedoch weit geringer.

Ins Rollen gekommen war der Fall nach einer Anzeige im Herbst 2019. Mitarbeiter der Stadtgartenverwaltung und anderer Abteilungen belasteten den 60-Jährigen schwer. Sie sagten aus, dass sie der Chef seit jeher im großen Stil zu seinem privaten Nutzen einteilte. Laut Aussagen der Betroffenen habe der Abteilungsleiter die Parkaufseher mit seinen privaten Einkäufen beauftragt und mit den Dienstfahrzeugen kreuz und quer geschickt. Eine Blumenbinderin der Stadtgärtnerei soll „fast täglich“ frische Gestecke und Sträuße für die Wohnung des Chefs arrangiert haben. „Sie haben ihre private Wäsche von den Mitarbeitern waschen lassen?“, wollte die Richterin vom Angeklagten wissen. „Ich weiß, das war nicht gut“, gab sich der 60-Jährige geläutert.