Die Großen dürfen mitspielen

Seit 24 Jahren hat es sich Teatro, mit seinem künstlerischer Leiter Norberto Bertassi, zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche für das Musical zu begeistern. Laufend werden für Kinder ab drei Jahren in der Stadtgalerie Mödling sowie in Wien Workshops angeboten, dazu gibt es die Teatro Academy als Jahreskurs.

Musical-Chor für Erwachsene

So groß die Begeisterung und Nachfrage von den Kleinen auch war und ist, immer wieder musste Bertassi von erwachsenen Familienmitgliedern hören, wie schade es sei, dass es für sie selbst kein vergleichbares Angebot gibt. Jetzt aber ist der Moment gekommen auch „Kids von 19 bis 99“ eine Spielwiese zu bieten: mit MC Teatro – dem Musical-Chor für Erwachsene. Die Leitung übernimmt der Dirigent, Pianist und Hochschullehrer (MUK Privatuniversität Wien) Michael Schnack. Dabei ist auch die Sängerin und Pianistin Bettina Bogdany, Teil des Musikkabarett-Duos „Be-Quadrat“.

Das erste Treffen fand am 8. Jänner statt. „Meine Tochter hat schon bei Workshops und auch in Teatro-Sommerproduktionen auf der Bühne mitgewirkt. Aber auch ich singe schon immer gern und wollte endlich mal wieder was nur für mich tun. Meine Erwartung wurde heute bestätigt, ich kann die nächste Probe kaum erwarten“, meinte eine Teilnehmerin.