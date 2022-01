Neue Kunstinstallation als Abschiedsgeschenk für Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Aus dem hektischen São Paulo verschlug es Adriana Affortunati im Sommer 2018 nach Krems. Nun zieht die brasilianische Künstlerin nach Litauen weiter. Zum Abschied hinterließ sie Krems aber noch eine neues Werk.

Wie auch für ihre letzte Kunstinstallation „Arkade“ verwertete sie Ungebrauchtes aus der Bevölkerung. Für „Raum“ waren es etwa 250 Kilo Kissen und Bettdecken des Nicolaihof Wachau. Das durch Gebrauch und Zeit bereits vergilbte Material drapierte die Künstlerin in einem 15 Quadratmeter großen Raum, der ihr von der Kremser Familie Schrelf zur Verfügung gestellt wurde.