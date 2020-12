Die Geheimnisse des Schneebocks

Das Corona-Jahr wird in den Annalen der Grubberg-Brauerei nicht nur negative Spuren hinterlassen. Freiräume nutzte man zur Produktentwicklung. So wurde die Palette mit den „Ötscher Spirits“, das sind Gin, Rum oder Wodka, aber auch feinen Likören aufgestockt. Auf der anderen Seite standen alkoholfreie Durstlöscher im Blickpunkt. „Cola ohne Koffein, sowie ein Quitten- und ein Dirndl-Kracherl haben wir nun ebenfalls in der Liste“, sagt Bruckner.

Mit dem „Bergquell“ und dem „Schwarzer Graf“ wird das Erzbräu längst fix an den Schanken vieler Eisenstraßenwirte gezapft. Wie alle anderen Brauereien trafen deshalb auch Bruckner die beiden Lockdown-Phasen empfindlich. Doch mitten in der Ausflugsregion am Ötscher gelegen, hatte Bruckner’s Bierwelt am Grubberg auch Glück. Viele Ausflügler blieben stehen und deckten sich mit flüssigen Andenken ein. Und auch über den Online-Versand konnte die Brauerei Kunden aus ganz Österreich bis nach Deutschland gut beliefern.