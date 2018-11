Craftbeer-Hype: Ein Loblied auf das Brau-Handwerk

Amerikanisches Bier sei so wie Sex in einem Kanu, hat die englische Komikertruppe Monty Python einst bei einem Liveauftritt in den USA geätzt. Verdammt nahe am Wasser. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile kann man Craftbiere nicht mehr als Hobby von einigen schrägen Bier-Freaks abtun. Der Anteil der kleineren Brauereien am Gesamtumsatz des US-Biermarktes ist auf über 14 Prozent gestiegen. Es gibt keine Anzeichen für ein Ende des Trends.

Der Trend zum Craftbeer hat in den USA begonnen und ist längst in Europa angekommen. Kleine Brauereien haben sich vom Geschmacks-Mainstream der großen Produzenten verabschiedet. Bier als kulinarisches Erlebnis statt „oans, zwoa, drei, gsuffa“. Das Angebot ist dabei groß.

So findet am 23. und 24. November von jeweils 16 bis 23 Uhr in der Marx Halle in Wien wieder das Craftbeer Fest statt. Wer sich durchkosten will, ist hier richtig: Über 400 verschiedene Bierspezialitäten werden zur Verkostung ausgeschenkt. Ein besonderer Augenmerk legen die Veranstalter diesmal auf die Gastregion Flandern.

Doch auch in Österreich sind Bier-Start-ups angesagt. In der Endresstraße 18 in Wien-Liesing, wurden einst hochwertige Klaviere gebaut. Seit einem Jahr wird in den Fabrikshallen auch Bier gebraut. Alexander Forstinger hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und auf dem Fabriksgelände die 100 Blumen Brauerei eingerichtet.

Von der WG-Küche in die Selbstständigkeit

Aktuell beträgt die Jahresproduktion etwa 1000 Hektoliter. „Ich habe bereits währen des Studiums in der Küche mit dem Bierbrauen begonnen“ berichtet Forstinger über seine Anfänge. Derzeit werden vier Hauptsorten gebraut: Das Helle, Wiener Lager, Pils und Planko (ein Weizenbier). Der Sprung zum professionellen Brauer ist dem Österreicher mit chinesischer Mutter leicht gefallen.

„Ich wollte immer schon selbstständig sein. “ Also ist er mit einem Business-Plan in der Tasche bei der Bank angetreten und hat auch bei der Wirtschaftsagentur Wien um Förderungen angesucht. „Für mich war immer klar: Ich mache es ordentlich oder gar nicht.“ Fast eine Million Euro hat Forstinger in die Brauerei investiert. Sein Nervenkostüm ist trotz der Kredite intakt geblieben. „Ich schlafe gut.“ Sechs Mitarbeiter werken aktuell im 100 Blumen Brauhaus und wollen natürlich bezahlt werden.

Die Frage,was Craftbier eigentlich ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Alles Bier, das nicht großindustriell hergestellt wird, gilt als Craftbier. Wobei „kleine Brauerei“ in den USA eine völlig andere Bedeutung hat als in Europa. Alles unter einer Jahresproduktion von weniger als sieben Millionen Hektoliter gilt in den Vereinigten Staaten als klein.

Die gesamte Bier-Produktion in Österreich beträgt über acht Millionen Hektoliter. Bleibt zur Erklärung noch der Begriff „Craft“, das englische Wort für Handwerk, Gewerbe oder Kunstgewerbe. Und so sehen sich die Craft-Bier-Brauer auch. Ehrliche Handwerker auf der Suche nach neuen Zutaten und neuen Geschmackserlebnissen.