Der Wein, der aus dem Ei schlüpft

Der 47er Schwertführer in Sooß war nicht nur Weingut des Jahres 2017 und 2018 in NÖ, Winzer Martin Schwertführer und seine Töchter Anna und Katharina zeigen sich in Weingarten und Keller auch gerne experimentierfreudig. Der jüngste Coup: „No Limit – der Wein aus dem Ei“.

Denn ausgebaut wird der Rotgipfler in einem Betonei. Warum? „Unser Ziel war und ist es, möglichst hochwertigen Rotgipfler zu kreieren. Der Stahltank ist uns dafür zu neutral, das Barriquefass erhöht naturgemäß die Komplexität, greift aber in die subtile exotische Frucht des Rotgipflers. Da haben wir uns nach alternativen Gebinden umgeschaut und sind nach mehreren Verkostungen beim Betonei gelandet“, sagt Martin Schwertführer.