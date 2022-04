Der Landschaftsgärtner, der zum Kunstfälscher wurde

Vom Kunstmarkt will der Angeklagte aber sehr wohl eine Ahnung haben, darauf besteht er. Weshalb der gelernte Landschaftsgärtner auch Ambitionen in diesem Bereich entwickelte. Weil er sich darüber hinaus aber als Kunstfälscher versuchte, muss er sich nun wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs verantworten. Er habe „durch Vorspielen einer falschen Identität sowie den Verkauf von Kunstwerken unter Vortäuschung, sie würden von bekannten Künstlern stammen“ einen Schaden von mehr als 40.000 Euro verursacht, wird ihm vorgeworfen.

Und der aufgekratzt wirkende Mann bestreitet dies im Wesentlichen auch nicht. Manche Bilder habe er von Originalen kopiert, andere seien eigene Kreationen. Wobei er einschränkt, nicht alle in der Anklageschrift aufgelisteten Kunstwerke seien gefälscht gewesen. Mit Rechnungen und Zertifikaten sei dies auch eindeutig zu belegen, betont seine Verteidigerin.

"Abgekartetes Spiel"

Doch wenige Minuten später ist all das dann scheinbar nicht mehr wichtig. „Eigentlich können sie aufschreiben was sie wollen, auch dass ich in allen Punkten schuldig bin, es ist mir egal“, überrascht der Angeklagte – und erzählt von einem „abgekarteten Spiel einer Galeristin“, die ihn „aus dem Weg räumen“ wolle. Wichtig sei ihm jetzt nur noch, in Ruhe gelassen zu werden. Und: „Dass nicht irgendwer in der Nacht an meinem Haus vorbeifährt und eine Patronenhülse in meinen Briefkasten legt.“