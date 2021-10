Der Horror im Pflegealltag: Lernen, wie man im Ernstfall reagiert

An der FH Wiener Neustadt werden die Studierenden auch nicht alleine, sondern in Teams, bestehend aus rund drei Personen, in den Trainingsraum geschickt. Da warten dann die „Patienten“ – in der Doku ist etwa beschrieben, dass ihr Gang unsicher ist – und sitzen im Bett, die Füße haben keinen Bodenkontakt. „Das ist ein enormes Sturzrisiko“, so Halbwachs. So etwas gilt es zu erkennen und dann zu entschärfen. Jedes Mal sieht der Raum anders aus, auf Studierende in höheren Semestern warten andere, dem Lehrveranstaltungsinhalt entsprechende Situationen.