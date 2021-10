Ansturm auf Impfbus nach Ausreisekontrolle: "Hatte bisher keine Zeit"

Keiner der vom KURIER Befragten nannte allerdings die am heutigen Freitag gestarteten Ausreisekontrollen als Grund für die Impfbereitschaft. Wenige Kilometer von Ardagger entfernt an der B119 am Grenzübergang nach Oberösterreich hatte Freitagvormittag eine fünfköpfige Polizeitruppe auch schon einen ersten Kontrollpunkt eingerichtet. Weil einige Autofahrer keinen 3-G-Nachweis dabei hatten, als sie die Greinbrücke über die Donau befahren wollten, habe es auch bereits Zurückweisungen gegeben, berichtete Amstettens Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer Freitagmittag.

Maßnahmen in Steiermark wirken

Die jüngsten Verschärfung der Corona-Maßnahmen durch die steirische Landesregierung sowie die beschlossene 3G-Regel am Arbeitsplatz haben offenbar die Zahl an steirischen Erstimpfungen nach oben schnellen lassen. Die Anmeldezahlen auf der Impfplattform des Landes hätten sich im Tagesvergleich oft verdoppelt, ebenso habe man bei den Erstimpfungen gegenüber der Vorwoche eine Verdoppelung registriert, wie beim 34. Impf-Update am Freitag mitgeteilt wurde.

Habe man zuletzt zwischen 200 und 300 Anmeldungen pro Tag registriert, so habe sich dies nun auf 600 verdoppelt, sagte der stellvertretende Leiter des Amtes der steiermärkischen Landesregierung, Wolfgang Wlattnig beim Online-Impf-Update. „Ob 3G-Regel oder die Verschärfungen des Landes der Treiber waren, kann man nicht genau sagen, aber wir begrüßen den anhaltenden Trend", so Wlattnig.