St. Pöltner Top-Friseur will Menschen in Not helfen

Muhammet Yüksel hat eine Idee. Der 27-Jährige, der nach der Hauptschule mit der Friseurlehre begann und nun seit mittlerweile zwölf Jahren in der Branche tätig ist, will Gutes tun.

Yüksel steht im Salon „Sissi Bachinger“ im Süden der Landeshauptstadt St. Pölten und erzählt von seinem Vorhaben, das er so gerne umsetzen möchte. Er hat sogar schon einen Namen für sein Projekt: „Lasst uns mit einem Haarschnitt ein Lächeln ins Gesicht zaubern“.

Zeit nehmen

Der St. Pöltner Top-Friseur will Jugendlichen mit Behinderungen, Kindern in Not aber auch alten Menschen in Heimen seine Dienste anbieten – und das völlig kostenlos. „Ich glaube, dass sich die Menschen freuen würden, wenn man sich für sie Zeit nimmt und ihnen dazu noch die Haare schneidet“, sagt er.