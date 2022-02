Der Ferienspaß kann losgehen: Ausflugsziele in Niederösterreich

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: „Niederösterreichs Skigebiete sind perfekt für Familien geeignet und zudem ideal erreichbar aus Wien und den umliegenden Bundesländern.“ Es gibt Hänge für Anfänger wie für Könner, auch Kurse werden angeboten. Fortgeschrittene können sich außerdem auf Rennstrecken oder Snowboard-Funparks austoben.

Doch es muss nicht immer Skifahren oder Snowboarden sein: In den Wiener Alpen kann man die Rax mit Schneeschuhen erwandern, die längste Rodelbahn Ostösterreichs am Semmering erleben oder den Naturpark Hohe Wand mit Lamas und Alpakas erwandern (6. Februar). Wer sein Können bei einer Skitour erproben will, ist im Mostviertel richtig; am 13. Februar wird zu einem Skitour-Schnuppertag in Mitterbach eingeladen. Im Naturpark Ötscher Tormäuer wird am 4. und 11. Februar eine geführte Nachtwanderung geboten, außerdem sind Wanderfans in der Wienerwald-Landschaft gut aufgehoben. Auch der Nationalpark Donauauen im Weinviertel bietet geführte Wanderungen an.