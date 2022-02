Spritpreise: Der Start in die Ferien wird teuer

Die hohen Spritpreise bringen viele Autofahrer in Österreich an die Grenzen des Leistbaren. Die Durchschnittspreise lagen im Jänner bei Super bei 1,415 Euro pro Liter, Diesel kostete 1,404 Euro pro Liter. Damit sind die Höchststände aus dem Jahr 2012 von 1,545 Euro für Benzin und 1,473 Euro für Diesel noch nicht erreicht, sie kommen langsam aber sicher wieder in Reichweite.

Saftige Steigerungen

Gerade vor der Ferienzeit sind die Teuerungen für viele Autofahrer besonders schmerzlich. Die Preissteigerungen des vergangenen Jahres wirken sich nämlich saftig aus. Der ÖAMTC hat für den KURIER die Mehrkosten auf ausgewählten Strecken berechnet. Verglichen wurden die aktuellen Preisen mit jenen des Februars 2021. Grundlage waren Pkw mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 6,46 Liter Diesel bzw. 6,77 Liter Benzin je 100 Kilometer.