Essen, schenken, sparen: Valentins-Specials in Krems

Egal ob bei einem romantischen Essen oder mit einer besonderen Kleinigkeit, am 14. Februar - dem Valentinstag - gibt es in Krems und der Region zahlreiche Gelegenheiten, die Herzen wieder höher schlagen zu lassen.

Diverse Restaurants bieten ein Valentinstags-Menü an, auf Blumen, Mehlspeisen, Wein und kleine Geschenke muss auch nicht verzichtet werden. Der KURIER hat einen Überblick über einige Tipps für den Valentinstag zusammengestellt.

Kremser Innenstadt

In der Kremser Fußgängerzone wird die Liebe gleich über mehrere Tage gefeiert. Von 12. Bis 14. Februar widmen sich über 200 Shops und 30 Lokale den Themen „Liebe und Romantik“. Neben Aktionen und Rabatten gibt es auch ausgewählte Highlights. Am 12. Februar wird von 10 bis 12 Uhr etwa Petra Mallin für Harfenklänge in der Kremser Altstadt sorgen.