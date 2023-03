Demo gegen Supermarkt auf „der grünen Wiese“

„Einen Öko-Markt auf eine grüne Wiese zu bauen, ist wie eine Wohnung mit offenem Kühlschrank zu kühlen“, stand auf einem der Transparente zu lesen. „Wiese – ja natürlich“, auf einem anderen. Dutzende Demonstranten der Initiative „Auf der grünen Wiese“ hatten sich Freitag früh vor der Rewe-Zentrale in Wiener Neudorf eingefunden, um ihren Unmut kundzutun. Unmut gegenüber einer geplanten Billa-Filiale auf einer – allerdings als Bauland gewidmeten – Wiese am Ortsrand der Hinterbrühl.

Bereits 2021 hatte Billa das Projekt eingereicht, es wurde seitens der Behörde negativ beurteilt, das Landesverwaltungsgericht verwies das Projekt wieder zurück an den Start. Nach Weihnachten gab es wieder einen negativen Bescheid. In der Hinterbrühl dürfen aktuell Grundstücke nur dann mit mehr als 300 m2 bebaut werden, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Ein solches sahen Gemeinde und BH nicht. Billa hält dennoch an den Plänen fest, adaptierte diese, um einen „grünen Billa“ zu errichten, samt Photovoltaikanlage und Dachbegrünung.