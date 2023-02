Bürger stimmen nun über Bebauung in der Hinterbrühl ab

Nach dem behördlichen „Nein“ zur Errichtung einer Billa-Filiale auf der grünen Wiese am Ortsrand der Hinterbrühl, Bezirk Mödling, sorgten in den vergangenen Tagen Bohrungsarbeiten neben dem Grundstück für Aufregung in Sozialen Medien. Dabei handelt es sich um Bohrungen für die Erstellung eines Ergänzungsgutachtens, das die Behörde gefordert hatte, teilte Rewe mit.

Das zeigt: Der Konzern will sich noch nicht geschlagen geben. Man habe deshalb Beschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling eingereicht. Der gesamte Akt geht nun an das Landesverwaltungsgericht Wiener Neustadt.