Supermärkte nur im Ortskern? Handel ortet Verfassungsbruch

Reparatur des Gesetzes

Besonders pikant: Die geplante Änderung des Raumplanungsgesetzes ist der Versuch, frühere Fehler zu korrigieren. 2019 war im Zuge einer Gesetzesnovelle die zulässige Verkaufsfläche von Einkaufszentren angehoben worden. Der vielleicht nicht bedachte, aber jedenfalls unerwünschte Nebeneffekt: Neue und größere Supermärkte schossen seither am Ortsrand aus der grünen Wiese, bestehende Standorte in den Ortszentren wurden stillgelegt. Mit dem aktuellen Vorstoß will die rote Landesregierung „weiteren Wildwuchs von Supermärkten unter Bedachtnahme auf die Sicherstellung der Nahversorgung sowie unter Berücksichtigung des Ortsbildes“ verhindern. Neben der oben erwähnten Kritik gibt es dafür aber auch Lob. Die Grünen sehen die Novelle als eigenen Erfolg, ihr „unermüdlicher Einsatz für mehr Bodenschutz“ trage nun Früchte.