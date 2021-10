Das Wegerl im Helenental steht zur Schönheitswahl

„Ich kenn’ a kleines Wegerl im Helenental, das ist für alte Ehepaare viel zu schmal, die jungen aber müssen eing’hängt geh’n, und das ist schön, und das ist schön“, nicht nur in dem bekannten Lied wird die Schönheit des wildromantischen Tals gewürdigt, auch viele Ausflügler genießen die Natur entlang der Schwechat. Nun tritt das Helenental als einer von drei Kandidaten aus NÖ (neben der Schmiedemeile in Ybbsitz und der Sitzendorfer Kellergasse) beim ORF-Voting „9 Plätze – 9 Schätze“ an.

Die „Wegerl“ zogen schon früh Spaziergänger an. Auch Ludwig van Beethoven, Napoleon und Franz Schubert schätzten die schöne Gegend.