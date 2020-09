"9 Plätze - 9 Schätze": Drei Naturjuwelen in NÖ im Wettstreit

Vor der bundesweiten Suche des ORF nach dem schönsten verborgen Platz in Österreich am Nationalfeiertag kommt es in den nächsten Wochen in Niederösterreich zum Ringen der Regionen um den Landessieg. Mit dem Lunzer See im Ötscherland, dem Vogelbergsteig bei Dürnstein in der Wachau und dem Naturpark Hohe Wand im alpinen Süden treten drei malerische Plätze an.

„Natürlich werden wir mobilisieren um möglichst viele Telefonanrufe zu bekommen“, ist aus der Mostviertler Tourismusdirektion in Neubruck zu hören. Der Lunzer See ist an sich bereits eine Perle des Ybbstals. Als Endpunkt des neuen Ybbstalradwegs und eingebettet in die Ybbstaler Alpen ist der Gebirgssee ein Landschaftsschatz.