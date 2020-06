„Gemeines Wetter“: Aber Fans bleiben Wellenklängen treu

Lunz am See – Hart geprüft wurden die Veranstalter und die Gäste des Lunzer Festivals „ Wellenklänge“ in den vergangenen Wochen. Mehrfach wurden Künstler und Publikum von heftigen Gewittern von der idyllischen Seebühne ins trockene Ausweichquartier vertrieben.

„Das Wetter ist eine Katastrophe. Die Leute kommen trotzdem zu uns. Wir hatten auch bereits traumhafte Darbietungen“, resümiert Intendantin Suzie Heger vor dem abschließenden Festival-Wochenende. Alle Konzerte seien gut bis sehr gut besucht gewesen, erklärt sie. Mit 400 Besuchern wurde der Auftritt der Gruppe „Bauchklang“ aber zur Rekordveranstaltung.

Feines Musikkabarett mit spanischem Temperament und eine weltbekannte Geigerin samt Band werden noch an diesem Wochenende geboten.

Die Mitglieder der Gruppe „Swingdigentes“ aus Madrid machen den Ort Lunz heute schon während des Tages zum Showroom. Flotte Musik mit Breakdance-Einlagen werden die Spanier auch beim abendlichen Konzert ab 20 Uhr auf der Lunzer Seebühne bieten.

Morgen ab 20 Uhr bringt Geigerin Daisy Jopling mit ihr Band aus New York noch einmal richtig Schwung auf die schwimmende Bühne. Intensiv und mitreißend werden Rockmusik und Klassikstücke, aber auch Gypsy-Klänge oder Tango zum temporeichen Konzerterlebnis fusioniert. Mit eingebunden wird dabei ein Repertoire, das Natasa Mirkovic in einem einwöchigen Chor-Workshop mit den Teilnehmern erarbeitet hat.