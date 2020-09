Armin Assinger: Ein Jubiläum und das „scheiß Virus“

Ein Auftakt in doppelter Länge, mit doppelt so vielen Kandidaten, aber – coronabedingt – halb so viel Publikum wie sonst im Kölner Studio: Armin Assinger startet heute in ORF2 (20.15) in seine 18. und wohl ungewöhnlichste Saison als Moderator der „Millionenshow“.

„Wir haben in den vergangenen drei Wochen die erste Tranche der Sendung aufgezeichnet. Es gab keine Probleme, zum Glück“, erzählt Assinger nach der Rückkehr aus Deutschland.

Anders als bei den letzten Sendungen im Juni war wieder Publikum zugelassen. „Auch wenn jeder zweite Sessel aus Sicherheitsgründen leer bleiben muss, es macht die Anwesenheit des Saalpublikums alles gleich viel lebendiger. Der Applaus motiviert die Kandidaten, und auch ich als Moderator reagiere ja aufs Publikum. Das war davor schon schwierig – ein Geisterspiel, wie ein Fußball-Match ohne Fans. “

Mystery-Thriller

Oder ein Flugzeug ohne Passagiere, wie es Assinger von seinen beruflichen Reisen nach Köln nun kennt. „Das hat schon was von einem Mystery-Thriller, wenn man da drin sitzt und sonst fast niemand.“ Andererseits, meint der 56-Jährige nicht ohne Ironie, er sei zwar ein kommunikativer Typ, aber es gebe schon Situationen, in denen er gern allein sei.