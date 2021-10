Wen raue Wikinger und gestresste Bosse an ihre Haare lassen

Positive Mundpropaganda hat dem jungen Barbier schon einen Grundstock an Stammkunden beschert. Innovative, auf ihren Style bedachte Männer, bärtig und tätowiert, gehören dazu. Gebucht wird er von allen Altersklassen. Und weil Weichinger zeitlich unabhängig ist, lässt sich so mancher Firmenchef noch schnell in der Nacht für’s wichtige Meeting am nächsten Tag zurechtfrisieren.