Polizeitrick: 39-Jähriger wurde festgenommen

Bargeld, Gold und Schmuck für 267.500 Euro soll ein 39-Jähriger in Wien wohnhafter türkischer Staatsbürger im Sommer bei vier Opfern abgeholt haben, nachdem zuvor der sogenannte Polizeitrick angewandt worden war.

Die Tatorte befanden sich nach Angaben vom Donnerstag in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge (jeweils Bezirk Mödling) sowie in Wien. Der nicht geständige Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, berichtete die Polizei am Donnerstag.