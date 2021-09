Geschüttelt oder gerührt? Geimpft zum Bond-Start in Wr. Neustadt

Die Stadt Wiener Neustadt startet – nach den Pilotterminen bei „Novarock Encore“-Konzert (200 Impfungen) und dem „Mobilitätstag“ – eine große Impfbus-Tour quer durch die Stadt. Bis 23. Oktober macht der Bus mit der Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen an drei Halbtagen pro Woche Station an stark frequentierten Plätzen in den Stadtvierteln.

Johnson oder Biontech

Geimpft wird mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson oder Biontech/Pfizer. „Die Impfung ist – das zeigen nicht zuletzt die aktuellen Zahlen von mehr als 95% Ungeimpften auf Österreichs Intensivstationen – der einzig erfolgversprechende Weg, um die Pandemie nachhaltig zu überwinden. Mit dieser Impftour tragen auch wir als Stadt Wiener Neustadt dazu bei, die Impfquote weiter entscheidend zu erhöhen“, so Schneeberger.

Das Angebot ist so niederschwellig wie möglich. Man hole die Menschen dort ab, wo sie sich bewegen und wo sie leben, um ihnen die Impfung so leicht als möglich zu machen. „Es gibt keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Aber es gibt tausende gute und richtige Argumente, es zu tun. Daher mein eindringlicher Appell an alle, die noch nicht geimpft sind“, sagt der Bürgermeister.