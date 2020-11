Das Christkind soll daheim bestellen

„Umsätze im internationalen Online-Handel, die ins Ausland fließen, sichern weder Arbeitsplätze noch Wertschöpfung im Land.“

Mit einem lauten Appell und einem Schulterschluss aller maßgeblichen Kräfte wolle man gerade im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft der Übermacht des internationalen Online-Handels die Stirn bieten, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an. In einer konzertierten Aktion greifen das das Land und die NÖ Wirtschaftskammer stationären Händlern mit der neuen Plattform www.weihnachten-aus-noe.at im Kampf um ein größeres Stück am Online-Kuchen unter die Arme. Die Corona-Krise und die global agierenden Handelsplattformen würden der heimischen Wirtschaft massiv schaden, es gehe um die Existenz der Betriebe und das Wohl der Familien in NÖ, sagte Mikl-Leitner. Die Hälfte des Online-Umsatzes fließe ohne Nutzen für den heimischen Wirtschaftsstandort ins Ausland ab, Fakt sei aber auch, dass der digitale Handel stärker wachse als der stationäre, erklärte sie weiters.