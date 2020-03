Corona-Krise: NÖ setzt jetzt auf Onlinehandel – aber regional

Wo es nicht um die Grundversorgung geht, da sind die Geschäfte seit einer Woche zu. Bis auf den Lebensmittelhandel liegen deswegen so ziemlich alle Branchen im Handel darnieder. Ein Ausweg ist der Onlinehandel. Und da will Niederösterreich nun seinen regionalen Firmen unter die Arme greifen. Mit einer eigenen Plattform.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP): „Eine Stärke, die uns in Niederösterreich ganz besonders auszeichnet, ist unser Zusammenhalt und die Solidarität unter den Menschen. Zusammenhalt in der Krise heißt auch, bei notwendigen Einkäufen an die Händler von nebenan zu denken. Hier gibt es bereits zahlreiche Online-Angebote unserer heimischen Wirtschaft und ich ersuche alle, diese auch zu nutzen. Damit diese wichtigen Nahversorger auch nach Corona weiter existieren können.“