Versandhandelschef Gutschi: „Flächenwahnsinn rächt sich jetzt“

Geht es nach der Einschätzung von Unito-Chef Harald Gutschi (Universal, Otto Versand), wird jedes dritte Handelsunternehmen die Krise nicht überstehen. „Jetzt rächt sich der Flächenwahnsinn der vergangenen Jahre, in denen mit billigem Geld überall Fachmarktzentren entstanden sind“, sagt der Onlinehändler, der sich selbst auf der Gewinner-Seite der Krise sieht.

Nicht nur, dass viele in der Zeit des Shutdowns erstmalig online eingekauft haben, gleichzeitig gingen die Retouren zurück. „Von 35 auf 30 Prozent“, behauptet Gutschi, der allerdings einräumt, dass es sich dabei auch um Struktureffekte handeln dürfte. So haben viele in der Krise Basics und Hardware wie Elektronikgeräte online gekauft, bei denen es von vornherein weniger Fehlgriffe gibt als bei modischen Artikeln.