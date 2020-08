Amazon will 3.500 neue Jobs in den USA schaffen

Der Online-Versandhändler Amazon will mit seinen Gewinnen aus der Coronakrise in den USA weitere 3.500 Arbeitsplätze schaffen. Der US-Konzern will dabei nach eigenen Angaben vom Dienstag Ingenieure, Informatiker und Verwaltungsangestellte rekrutieren. 2.000 der neuen Jobs werden demnach in New York angesiedelt.

Zudem sollen mit dem Investitionsprogramm von insgesamt 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd. Euro) die Technologiezentren des Unternehmens in sechs US-Städten modernisiert werden.