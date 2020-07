Warum Sie jetzt den heimischen Handel unterstützen sollten

Doch die Coronakrise hat in der Branche deutliche Spuren hinterlassen. Verliefen die ersten Monate des heurigen Jahres für den heimischen Handel noch deutlich positiv, so kam es durch die Coronakrise und dem damit verbundenen Shutdown zu massiven Umsatzeinbrüchen. Während der Lebensmitteleinzelhandel die Entwicklung im März 2020 mit einem Plus von etwa 17 Prozent meisterte, kam es in den modischen Branchen wie Bekleidungseinzelhandel, Schuh- und Lederwareneinzelhandel zu dramatischen Umsatzrückgängen – im April gar 70,9 Prozent.

Hohe Umsatzrückgänge verzeichneten im März 2020 auch der Uhren- und Schmuck- sowie der Sportartikeleinzelhandel mit einem Minus von mehr als 50 Prozent. Auch nach dem Ende des Shutdowns haben die Unternehmen zu kämpfen, da die Geschäfte nach der Wiedereröffnung vielerorts nur schleppend laufen.