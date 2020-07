Plötzliche Vollbremsung: Mobilitätsbranche fordert Entlastungsschritte

Vor Ausbruch der Pandemie wurden in Österreich täglich sieben Millionen Fahrgäste via Bus, Bahn, Flugzeug oder sonstiger Verkehrsmittel transportiert. Um die Menschen zu versorgen, wurden rund 80.000 Tonnen an Nahrungs- und Genussmitteln pro Tag befördert. Insgesamt sorgen rund 35.000 österreichische Verkehrs- und Logistikunternehmen, die 200.000 Menschen beschäftigen, täglich dafür, dass wir ernährt werden oder auch an unsere Ziele gelangen.

Anfang des Jahres war die Welt noch in Ordnung und die Sparte Transport und Verkehr rechnete noch mit einem Wachstum im Jahr 2020. Aber alles kam anders: Am 15. März 2020 kommt es wegen stark steigender Corona-Infektionsraten zum Lockdown in Österreich. Alle Pläne und Prognosen waren von einem Tag auf den anderen wertlos. Laut einer im April durchgeführten Befragung der WKÖ gemeinsam mit dem Complexity Science Hub bei über 700 Betrieben aus der Sparte Transport und Verkehr gaben neun von zehn Unternehmen an, dass sie Umsatzrückgänge aufgrund von Covid-19 hinnehmen müssen. Doch selbst die Lockerungen in den vergangenen Wochen brachten nicht immer Besserungen, und viele Unternehmen aus der gesamten Transport- und Logistik-Branche spüren die Auswirkungen nach wie vor massiv.