Sie gilt als Serientäterin – Beate Ferchländer (60) aus Poysdorf im Bezirk Mistelbach. Drei Kriminalfälle in nur drei Jahren (2016 bis 2019) sind auf sie zurückzuführen und nun wird wieder einer aufgerollt – auf 299 Seiten. „In meinem vierten Krimi ‚Die Apfelstrudelmisere‘ gerät Helene drei Jahre nach dem Tod ihres Gattens erneut ins Visier von Ermittlungen“, erzählt Ferchländer.

Es ist ein Wiedersehen mit den Protagonisten ihres ersten Kriminalromans „Das Nussstrudelkomplott“. Während die Vorgängerbücher der gebürtigen Mostviertlerin bisher nicht miteinander in Verbindung standen, ist es nun die erste Fortsetzung, außerdem ist auch Chefinspektor Hartinger aus dem letzten Roman „Sterbenstörtchen“ wieder zurück.

„Man muss meine anderen Bücher nicht kennen, um das aktuelle zu lesen“, erklärt die Autorin, aber man sollte das aktuelle nicht lesen, wenn man das Nussstrudelkomplott noch vernaschen möchte. So möchte die spätberufene Schriftstellerin das auch bei ihren künftigen Büchern beibehalten – sie schreibt schon am fünften Werk, wo wieder eine Mehlspeise eine zentrale Rolle spielen wird. „Die Fälle werden unabhängig voneinander bleiben, aber Inspektor Hartinger wird auch in Zukunft vorkommen und seine Rolle weiter ausgebaut“, so die karenzierte Lehrerin. Die Morde sollen (vorerst) weiterhin in Niederösterreich passieren, einige Ehemänner werden noch dran glauben müssen.