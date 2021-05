Riesiges Drogenlabor in Weinviertler Weinkeller aufgeflogen

Dieser Fall könnte auch aus einem ORF-"Landkrimi" stammen: In Walterskirchen im Bezirk Mistelbach konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ein riesiges Drogenlabor ausheben, das in einem Weinkeller versteckt war. Für zwei Beschuldigte aus Wien (30 und 35 Jahre alt) klickten die Handschellen, ein 29-Jähriger befindet sich noch auf der Flucht.

Chemikalien wurden über das Internet bestellt

Laut Polizei hatten die drei Beschuldigten im Jahr 2019 beschlossen, in Österreich Drogen herzustellen. Die Tätergruppe bestellte in China über das Internet verschiedene Chemikalien und Drogenausgangsstoffe in kleineren Mengen. Bis Juli 2020 wurden verschiedene Experimente und Versuche in einem kleineren Versuchslabor in einer Wohnung in Wien durchgeführt. Dabei versuchten die Beschuldigten, verschiedene Suchtmittel wie Amphetamin/Methamphetamin, MDMA, synthetisches Cocain und Mephedron herzustellen. Aufgrund der verfügbaren Chemikalien, Drogenausgangsstoffe, Laborausrüstung sowie der Synthesewege kamen sie zu dem Entschluss, dass die Herstellung von Mephedron (dabei handelt es sich um eine psychoaktive Substanz, Anm.) am einfachsten wäre.