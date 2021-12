"Danke Felix!": Ehrung für Schwimmer Auböck

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 war Auböck in drei Finale geschwommen. Die erhoffte Olympiamedaille verpasste er damals um gerade einmal 0,13 Sekunden. Nur ein knappes halbes Jahr später erlebte er – der 2020 in Budapest bereits zu EM-Silber geschwommen war – mit WM-Gold seinen absoluten Karrierehöhepunkt. "Der 4. Platz in Tokio hat viel Kraft gekostet. Trotzdem konnte ich mich schnell wieder motivieren und alles dem Ziel Weltmeisterschaft unterordnen. Dieser verrückte Jahresabschluss kam nun völlig unerwartet. Jetzt will ich es einfach nur genießen", meinte Auböck.