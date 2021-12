Schwimm-Ass Auböck holt sensationell WM-Gold über 400 Meter Kraul

Im Becken hatte er davor ausgelassen gejubelt. Bronze ging in 3:36,83 Min. an Antonio Djakovic (SUI). Auböck hatte sich über 400 m Kraul EM-Rang zwei auf der Langbahn gesichert und war in drei Olympia-Finali gekommen. Über 400 m Kraul hatte er in Tokio nur um 0,13 Sek. Bronze verpasst.