"Currywurstmann" mit langen Fingern? Töpperwien bestreitet alle Vorwürfe

In den USA baute sich der heute 50-Jährige mit Currywurst-Trucks eine Existenz auf. Sein Gastspiel als Geschäftsleiter eines Grillfachgeschäftes in Vösendorf (Bezirk Mödling) endete allerdings schon nach kurzer Zeit recht unrühmlich. Wegen Vorwürfen von Veruntreuung und Untreue wurde der Deutsche gekündigt - und musste sich nun am Montag deswegen auch am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

"Missverständnisse"

Der Prozess begann unter großem Medieninteresse. Auch aus Deutschland waren TV-Teams angereist. Töpperwien wirkte sichtlich angespannt, bestritt alle Vorwürfe, sprach von Missverständnissen. Der Staatsanwalt legt ihm eine Reihe von Veruntreuungen zur Last. Er soll 2021 private Einkäufe mit Firmengeld bezahlt haben - Gesamtschaden rund 8.800 Euro.