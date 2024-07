Staus und Wartezeiten bei Abreise von "Rolling Loud Festival" in NÖ

Seit Freitag läuft das Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" in Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Aus polizeilicher Sicht ist die Veranstaltung bisher ruhig verlaufen, wie berichtet wird.

An der Fußgängerbrücke über die A3 kletterten Festivalteilnehmer über die Sicherheitszäune und drängten sich auch außerhalb der Zäune vorbei. Von dort versuchten sie ein Taxi zu bekommen.

Nur bei der Abreise vom Magna Racino kam es in der Nacht auf Sonntag zu Verzögerungen und Menschenansammlungen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher saßen entlang der B16 Richtung Münchendorf, einige sogar direkt auf der Fahrbahn.

Am Bahnhof in Ebreichsdorf warteten Tausende dicht gedrängt auf den Abtransport mit dem Zug. Exekutive und Rettung standen am Bahnhof Ebreichsdorf im Einsatz, um wartende Festivalgäste mit Wasser zu versorgen.

19 Anzeigen wurden am Samstag verzeichnet, vor allem nach Diebstählen, sagte Manuela Weinkirn, Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich.