Komplikationsloser Auftakt von Festival Rolling Loud

Das Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ist am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag aus Sicht der Einsatzkräfte sehr ruhig verlaufen. Bis Samstagvormittag habe es lediglich 20 Anzeigen, großteils wegen kleinerer Diebstähle gegeben, teilte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage mit. Das sei bei rund 45.000 Besuchern eine verschwindend geringe Anzahl.

Weniger Chaos als nach Metallica

Nachdem die Anreise am Freitag phasenweise für längere Staus und stockenden Verkehr gesorgt hatte, kam es laut Polizei bei der Abreise am späten Abend und in der Nacht nur zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch die am Samstagnachmittag einsetzende Anreise verlaufe bisher in geordneten Bahnen. Bisher funktioniere das Verkehrskonzept mit Shuttlebus und kostenlosen "Travel Tickets" für unterschiedliche Verkehrsmittel gut. Unter anderem haben die ÖBB Sonderzüge für die Veranstaltung organisiert. Nach dem Metallica-Konzert auf dem Gelände im Juni war die Abreise noch sehr chaotisch vonstatten gegangen.

Keine besonderen Vorkommnisse verzeichneten auch die Sanitätskräfte am ersten Festivaltag. Insgesamt wurden 288 Personen ambulant behandelt, 17 zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht, großteils mit Knöchelverletzungen und Kreislaufproblemen, berichtete das Rote Kreuz am Samstag in einer Aussendung. Das Rote Kreuz empfiehlt den Festivalbesuchern festes Schuhwerk, ausreichend Trinkwasser und bei gesundheitlichen Problemen umgehend eine der Sanitätsstationen aufzusuchen.