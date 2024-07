Verhängnisvolle Nacktbilder: Wenn Jugendliche zu "Tätern" werden

Der 17-jährige Daniel (Name von der Redaktion geändert, Anm.) ist einer von ihnen. „Ich war schon verwundert, dass ich deswegen verurteilt werden kann“, sagt der junge Mann und zupft an seiner Kappe. Er wäre nur in einer Gruppe gewesen, wo ein solches Foto aufgetaucht war. Dass er plötzlich Polizei und Staatsanwaltschaft am Hals hatte, war eine Überraschung für ihn.

Zu Beginn habe er das Programm als „Gelaber“ empfunden, spricht er frei von der Seele. „Aber dann war es doch interessant. Ich hab’ erfahren, was erlaubt ist und wo Graubereiche sind.“ Etwa, was die Altersunterschiede bei Beziehungen angeht. Oder welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt. „In der Schule war das nie ein Thema“, hält er fest.

Ein halbes Jahr lang dauert das Programm, gearbeitet wird in Einzel- und Gruppenbetreuung. „Die Jugendlichen sind oft peinlich berührt. Sexualität ist ein Tabuthema“, schildert Sozialarbeiter Elvir Kujovic. „Wir reden ganz normal über Sexualität und Pornografie.

Thema soll nicht dämonisiert werden

Es gibt einfach keine Jugendlichen mehr, die keine Pornos konsumieren“, so Janusch. Man wolle das Thema nicht dämonisieren. „Aber es ist wichtig, herauszuarbeiten, was Realität und was Fiktion ist.“ Und so ganz nebenbei wird auch erklärt, dass Mädchen oder Frauen in der Regel wenig Freude mit Dickpicks (Fotos des männlichen Intimbereichs) haben. „Wir behandeln auch die Opferseite, sprechen über Rollenbilder“, beschreiben die Experten. Und daran, welche Regeln im Internet gelten.

Was hat Daniel im letzten halben Jahr gelernt?

„Ich schreibe zum Beispiel keine Kommentare mehr“, beschreibt er. Als er vor Kurzem einen Hasskommentar gesehen habe, habe er den Verfasser darauf aufmerksam gemacht. „Das ist strafbar“, weiß er jetzt.