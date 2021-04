Corona-Test sogar am Radweg: Ausreiseregeln vor Lockerung

Der Ybbstalradweg, eine der beliebtesten Bikerstrecken in NÖ, ist nach dem Winter wieder fast durchgängig geöffnet. Doch Achtung! Im Ybbstal könnte nun ungewohnterweise ein Polizist am Radweg stehen und Corona-Testzertifikate verlangen. Denn zwischen Hollenstein und Göstling liegt die Grenze des Hochinzidenz-Bezirks Scheibbs. Auch Radsportlern bleiben die dort angeordneten Ausreisekontrollen nicht erspart, warnt der Tourismusverband Mostviertel in einer Aussendung.

Dass die Testpflicht für Radsportler in drei Kategorien geteilt ist, kompliziert die Lage noch. Jene, die in Hin- und Rückfahrt die Bezirksgrenze passieren, müssen Testnachweise dabei haben. „Transitradler“, die nur auf der Durchreise durch Scheibbser Gebiet sind und die Rückfahrt auf einer anderen Strecke als die Hinfahrt vornehmen, bleiben verschont. Ebenso wie Biker, die sich nur innerhalb des Bezirks abstrampeln.