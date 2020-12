Corona-Schnelltests für NÖ Arbeitnehmer: 0,62 Prozent waren positiv

Seit November konnten sich Arbeitnehmer in Niederösterreich freiwillig mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Die Arbeiterkammer NÖ und die Wirtschaftskammer NÖ richteten dazu zwei Teststraßen in Pottschach (Bezirk Neunkirchen) sowie in der Stadtgemeinde Ybbs (Bezirk Melk) ein. Auch mobile Testteams kamen bei Bedarf in die Betriebe, Firmen konnten sich zudem zusammenschließen und Pop-up Teststraßen einrichten.

Nun liegt eine erste Bilanz vor, die vielleicht in Hinblick auf die geplanten Massentests interessant ist: Insgesamt 3.390 Personen nahmen an den Tests teil. Sie alle waren symptomlos (eine Voraussetzung für die Teilnahme). Nur 21 davon wurden positiv auf Covid-19 getestet. Das entspricht 0,62 Prozent. Viele symptomlose Virenübterträger wurden somit nicht entdeckt.