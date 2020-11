Corona: Warum sich nun alle Arbeitnehmer in NÖ testen lassen können

Der Andrang war groß, fast jeder Mitarbeiter der Gemeinde Ybbs wollte sich Donnerstagnachmittag auf das Coronavirus testen lassen. Um Sicherheit zu haben.

Das das nun in den nö. Betrieben möglich ist, dafür sorgt ein Projekt der Sozialpartner Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer NÖ. Ende Oktober startete es im Bezirk Mödling, 2900 Personen aus 310 Betrieben ließen sich testen. Nun wurde das Projekt landesweit ausgerollt.

Bei den Tests handelt es sich um neue Antigentests, bei denen bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis vorliegt. Ist ein Ergebnis positiv oder liegt ein Verdachtsfall vor, ist ein PCR-Test notwenig.

„Wir schaffen damit bestmögliche Sicherheit und Planbarkeit für die Beschäftigten und Betriebe“, erklären AKNÖ-Präsident Markus Wieser sowie WKNÖ-Chef Wolfgang Ecker. Mobile Testteams kommen bei Bedarf in die Firmen, zudem wurden zwei neue Teststraßen im Kulturhaus Pottschach, Bezirk Neunkrichen, sowie in der ehemaligen Lidl-Filiale in Ybbs, Bezirk Melk, - wo am ersten Tag eben gleich Hochbetrieb herrschte.

Neue Pop-up-Teststraßen

"Die Arbeitnehmer haben dadurch bestmögliche Sicherheit, ob ein Verdachtsfall vorliegt“, sagt Wieser. „Durch die rasche Abklärung wird sichergestellt, dass ein Betrieb mit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich weitergeführt werden kann“, ergänzt Ecker.

Noch eine Neuerung rund um die angespannte Arbeitssituation während der Corona-Pandemie gibt es. Firmen in der Region können sich nämlich auch zusammenschließen und gemeinsam eine Pop-up-Teststraße errichten. Das Angebot ist besonders für Firmen interessant, die weniger als 100 Mitarbeiter haben. Die Teststraße wird dann in einem geeigneten Betrieb aufgebaut, alle beteiligten Unternehmen können sie dann gemeinsam nutzen. So kann die Schnelltestaktion effizient in allen Landesteilen durchgeführt werden.