Corona-infizierte Person war im „Club Orange“ in Wiener Neustadt

Die Behörden rufen Personen, die sich zwischen Samstag, 13. November, 21 Uhr, und 2 Uhr Sonntagfrüh im Lokal „Club Orange“ in der Wr. Neustädter Herrengasse aufgehalten haben, dazu auf, das PCR-Testangebot in den Apotheken, beziehungsweise „Gurgeln daheim“ zu nutzen.

Zustand beobachten

Denn am Samstag hielt sich eine positiv auf Covid-19 getestete Person, die sich in Quarantäne befinden sollte, dort auf. Alle, die zu der Zeit in dem Club waren, sollen außerdem ihren Gesundheitszustand beobachten. Bekannte Kontaktpersonen bereits abgesondert.

Eine Liste der testenden Apotheken finden Sie auf der Internetseite der Apothekerkammer Burgenland unter dem folgenden Link: https://www.apothekerkammer.at.

Symptome

Bei Auftreten von Symptomen, wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-bzw. Geruchssinnes, sollte man sich umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450 wenden.