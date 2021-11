S8: Land NÖ und Gemeinden ziehen vor Höchstgerichte

Die Bewilligung der Marchfeldschnellstraße S8 beschäftigt nun die Höchstgerichte. Denn im September hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) entschieden, die Frage zurück an das Verkehrsministerium (BMK) zu verweisen. Gegen diesen Beschluss brachten das Land Niederösterreich, die Stadtgemeinde Gänserndorf und die Marktgemeinde Markgrafneusiedl nun eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) sowie eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein.

"Vorgangsweise rechtswidrig"

Gefordert wird die Aufhebung des BVwG-Beschlusses. Man halte die Vorgangsweise für rechtswidrig, begründen NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner (ÖVP) und Franz Mathä (SPÖ), Bürgermeister von Markgrafneusiedl. „Damit wurde nicht nur das Land NÖ, sondern auch all jene, die auf die Umsetzung der Straße warten, zu Unrecht in die nächste Verlängerung des mittlerweile über 10 Jahre dauernden Verfahrens geschickt“, so Schleritzko. Das Bundesverwaltungsgericht habe eine gesetzliche Verpflichtung, Sachentscheidungen zu treffen und dafür notwendige Ermittlungsschritte zu setzen.