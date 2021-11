Wirtschaftsbund NÖ: „Durch 2-G droht Massensterben“

2020 wurden um 3,5 Prozent mehr Unternehmen gegründet. Um 4,8 Prozent soll die Wirtschaft des Bundeslandes heuer und im nächsten Jahr wachsen. Diese Kennzahlen zeigen, dass NÖ „früher und rascher aus dem Krisenmodus herausstarten konnte“, so Wirtschaftsbund-Präsident Harald Servus am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz der VPNÖ und ihrer Teilorganisationen.

Umsatzersatz und Kurzarbeitsmodelle

Trotz der rosigen Post-Corona-Situation sieht er die niederösterreichische Wirtschaft nun durch die vor kurzem in Kraft getretene 2-G-Regel bedroht. In der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistern hätte man laut Servus momentan 50 Prozent Umsatzeinbußen zu beklagen. „Die Wirtschaft hat es satt, die Zeche für die Versäumnisse des Sommers zu bezahlen“, ärgert sich der Wirtschaftsbund-Präsident.

Der Bund müsse für adäquaten Umsatzersatz aufkommen und neuerliche Kurzarbeitsmodelle schaffen. Ohne diese drohe ein „Massensterben in den Krisenbranchen“, prognostiziert Servus. „Eine große Herausforderung für die Betriebe bleibt aber weiter der Arbeitskräftemangel“, heißt es vom Wirtschaftsbund. Die beispielsweise in der Gastronomie durch 2-G geringere Auslastung führe weiter dazu, dass Fachkräfte in andere Branchen abwandern. Damit der Arbeitskräftemangel den Aufschwung nicht bremse, erarbeite man momentan ein 6-Punkte-Programm.