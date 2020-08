Corona in Fitnessstudio in Wr. Neustadt: Breiter Test-Aufruf

Zwei Trainierende im beliebten Wiener Neustädter Fitnessstudio „M-Fitness“ in der Stadionstraße sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Da die beiden Männer möglicherweise ansteckend waren, während sie im Studio trainiert haben, werden nun mehr als 700 Personen seitens des nö. Landessanitätsstabs zu einem kostenlosen Test aufgerufen.

Die Testungen finden bereits am Dienstag, 25. August, und Mittwoch, 26. August, jeweils von 8 bis 18 Uhr in der Arena Nova-Veranstaltungshalle statt.

Betroffene ausgeforscht

Die beiden positiv getesteten Männer waren in der Zeit zwischen dem 17. und 20. August mehrmals in dem Fitnesscenter trainieren. Auf Grund der digitalen Zugangsdaten konnte das Studio in dieser Zeit 717 Personen namentlich eruieren, die mit den Männern zur gleichen Zeit im Center anwesend waren und ebenfalls trainierten. Die Personen kommen aus den Bezirken Wiener Neustadt-Stadt und -Land, Neunkirchen, Baden, Bruck an der Leitha, Mattersburg, Eisenstadt und Umgebung sowie aus Oberpullendorf.

Derzeit ist die Stadt Wiener Neustadt dabei, alle betroffenen Personen telefonisch zu verständigen und über die Möglichkeit des kostenlosen COVID-Tests zu informieren. Das Ergebnis sollte innerhalb von 48 Stunden vorliegen.

Informationen gibt es auch am Gesundheitsamt der Stadt Wiener Neustadt unter 0676 / 88 373 37 44 oder gesundheitsamt@wiener-neustadt.at