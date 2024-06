Corona-Hilfe sollte Pleitebetrieb retten: 176.000 Euro illegal kassiert

Eines davon betrifft eine Firma aus dem Bezirk Mödling, die sich mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen beschäftigen sollte. Die Geschäfte liefen allerdings nicht wie erwartet, da kamen staatliche Hilfsgelder gerade recht. Insgesamt rund 176.000 Euro an Unterstützung für angebliche Kurzarbeit im Unternehmen wurden vom Geschäftsführer in den Jahren 2020 und 2021 beantragt - und vom Arbeitsmarktservice auch tatsächlich ausbezahlt. Tatsächlich seien die Mitarbeiter während dieser Zeit jedoch ganz normal ihrer Arbeit nachgegangen, wirft die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt dem Mann vor.

Es waren unterschiedliche Fördertöpfe , die seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Österreich für Unternehmen bereitgestellt wurden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise abzufedern. Dass nicht alle dieser Fördermittel rechtmäßig in Anspruch genommen wurden, zeigen mittlerweile mehrere Beispiele.

Und der 44-Jährige bestritt dies am Landesgericht Wiener Neustadt grundsätzlich auch nicht. Er habe die Beträge unrechtmäßig kassiert, gab er zu. Dies sei jedoch nicht im Alleingang, sondern in Absprache mit zwei weiteren Führungskräften des Unternehmens passiert. Man sei in finanziellen Schwierigkeiten gewesen und habe gehofft, so über die Runden zu kommen.

Projekte geplatzt

Doch auch die illegale Finanzspritze half letztlich nicht. Kurz darauf sei er von seinen Geschäftspartnern zum Rückzug aus dem Unternehmen gedrängt worden, berichtete der Mann vor Gericht. Man sei mit seiner Arbeit unzufrieden gewesen, ließ man ihn wissen. Mittlerweile befindet sich die Firma in Liquidation. Aus versprochenen Projekten in Griechenland oder Moldawien sei nichts geworden.