Internationale Schmiede lassen im Land der Hämmer die Eisen glühen

Eine überdimensionale eiserne „Rose des Friedens“ haben ukrainische Schmiede im Jahr 2022 in Ybbsitz an der Eisenstraße angesichts des russischen Überfalls auf ihre Heimat errichtet. Heute startet in der europäischen Schmiedemetropole wieder das spektakuläre Ferraculum. Dutzende hammerschwingende Kunsthandwerker aus ganz Europa treffen zum friedlichen Wettschmieden zusammen. Das Schicksal vieler ihrer Schmiedefreunde in der Ukraine ist bei dem Spektakel allgegenwärtig.

Bis zum Sonntag ist die Marktgemeinde Ybbsitz die Heimat der internationalen Schmiedewelt. Seit 1998 treffen sich die Repräsentanten der „schwarzen Zunft“ aus ganz Europa und auch aus Übersee hier zum Austausch.

An drei Tagen geben die Handwerker an den im Marktzentrum aufgebauten glühenden Eisen und in den Hammerwerken an der Schmiedemeile einen einzigartigen Einblick.