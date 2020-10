Corona-Cluster an der Militärakademie: Zwölf Soldaten positiv

In der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt sind diese Woche wie berichtet sechs Corona-Fälle bekannt geworden. Bei den infizierten Soldaten handelt es sich um Fähnriche des 2. Jahrganges der Fachhochschule für Militärische Führung. Die Betroffenen haben sich bereits in häusliche Quarantäne begeben.

Massentest von 220 Personen

Die Akademie hat sofort reagiert und etwa 220 Soldatinnen und Soldaten, die eventuell Kontakt mit den Infizierten hatten, zu einer Testreihe angemeldet. Die PCR-Tests wurden durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik am Donnerstag durchgeführt. Dabei gab es sechs weitere positive Ergebnisse, bestätigt ein Sprecher der Militärakademie. Bei den Betroffenen handelt es sich um acht Fähnriche des 2. und vier Fähnriche des 1. Jahrganges.

"Durch die an der Militärakademie bislang getroffen Schutzmaßnahmen, wie Tragen des Mund-​Nasen-Schutzes, Abstand halten und weitgehende räumliche Trennung, häufige Desinfektion usw. konnte der Cluster klein gehalten werden", heißt es von Seiten der Verantwortlichen.

Die Infizierten sowie die unmittelbaren Kontaktpersonen befinden sich in Heimquarantäne. Aber auch alle anderen Militärakademiker sind zu Hause. Die Ausbildung wird mittels "Distance Learning" fortgesetzt, so ein Sprecher. Für nächste Woche ist eine weitere Testung durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik geplant.