Coronavirus: Sechs Soldaten in Wr. Neustadt infiziert

In der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt sind sechs Soldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden, bei drei weiteren sind die Ergebnisse noch ausständig. Bei den infizierten Soldaten handelt es sich um Fähnriche des 2. Jahrganges. Die Betroffenen haben sich bereits in häusliche Quarantäne begeben.

Heimisolation

Etwa 220 Soldatinnen und Soldaten, die eventuell Kontakt mit den Infizierten hatten, werden heute getestet. "Nach der Testung begeben sich diese in Heimisolation bis die Testergebnisse vorliegen, die Ausbildung wird dann mittels e-learning fortgeführt", heißt es in einer Aussendung vom Bundesministerium für Landesverteidigung. Man kooperiere eng mit den zivilen Behörden, um auch Kontaktpersonen aus dem Privatumfeld ausforschen zu können.

Die Ergebnisse sollten innerhalb der nächsten 24 bis 72 Stunden vorliegen.